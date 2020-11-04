ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Італії посилили карантин і ввели комендантську годину

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження починають діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.

Про це повідомляє ANSA.

Так, жителям країни необхідно буде перебувати у своїх будинках з 22:00 до 5:00.

Крім цього, в Італії будуть закриті музеї та виставки, а старші класи шкіл переведуть на дистанційне навчання. Торгові центри не будуть працювати щовихідного.

Популярні новини

Провінції і регіони країни будуть поділені на три зони ризику - низького, середнього і високого. У регіонах з високим і середнім рівнем ризику діятимуть додаткові обмеження, в тому числі на пересування між ними.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові обмеження, оскільки в країні зростає кількість заражених COVID-19.

Крім того, раніше у Флоренції пройшли протести проти посилення карантину через коронавірусу.

25 жовтня в Італії посилили карантинні обмеження після чергового антирекорду з коронавірусу. Зокрема, закрилися кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІталіякарантинКоронавірускомендантский час