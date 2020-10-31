У Флоренції пройшли протести проти карантину, поліція затримала 20 учасників

Фото: протести у Флоренції (thelocal.it)

У Флоренції пройшов протест проти посилення карантину по коронавирусу. Поліція затримала близько 20 осіб.

Про це повідомляє The Local.

Близько 200 протестувальників зібралися в центрі міста і хотіли пройти на Пьяцца делла Синьйорина. Але туди їх не пустила поліція.

На вулицях біля площі почалися сутички протестувальників з правоохоронними органами.

В ході зіткнень демонстранти кидали в поліцію коктейлі Молотова, пляшки, камені, перекидали сміттєві баки і зламали камери спостереження.

Мер міста Даріо Нарделла засудив поведінку людей в ніч на суботу.

"Це не вираз образи або страждань. Це безпричинне насильство як самоціль", - написав Нарделла в Facebook.

Нагадаємо, на цьому тижні на акції протесту в цілому вийшли тисячі громадян. У Мілані демонстранти влаштували безлади в трамваях і підпалили сміттєві баки. Також група протестувальників напала на правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ. Подібні інциденти сталися в Турині та Неаполі.

У неділю уряд Італії посилило карантинні обмеження після чергового антирекорду по коронавірусу. Зокрема, були закриті кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.