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Закриття барів, ресторанів і кінотеатрів: Італія збирається ввести нові обмеження

Італія , Неділя 25 жовтня 2020 13:45
Закриття барів, ресторанів і кінотеатрів: Італія збирається ввести нові обмеження
Фото: прапор Італії (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Уряд Італії планує посилити карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Зокрема, нові обмеження можуть стосуватися ресторанів, барів, басейнів і кінотеатрів.

Про це пише агентство Reuters.

На цьому тижні ряд регіонів країни ввели нічну комендантську годину, і очікується, що центральний уряд незабаром оголосить про нові заходи.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що хоче уникнути повторення повного локдауну, як було на початку 2020 року. При цьому він заявив, що майбутні тижні будуть дуже важкими й не можна "послаблювати пильність".

Згідно з новим проектом уряду, громадські тренажерні зали та басейни можуть закрити найближчим часом, а барам і ресторанам буде наказано закритися з 18:00 вечора, в той час як людям буде рекомендовано не виїжджати за межі своїх рідних районів.

Нагадаємо, за даними La Republica, в Італії за останню добу захворіло 19 143 осіб, кількість заражених досягла 484 тисяч. Померла 91 людина.

Раніше РБК-Україна писало, що Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року. Уряди європейських країн ввели ще більше обмежень, щоб приборкати хворобу, яка знову прискорюється по всьому континенту.

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