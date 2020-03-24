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В Італії за добу через коронавірус померли понад 700 осіб

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 20:49
В Італії за добу через коронавірус померли понад 700 осіб
Ілюстративне фото (flickr)

За добу від вірусу померли 743 людини

В Італії число померлих за останню добу від коронавірусу склало 743 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Дані агентства цивільного захисту показали, що, хоча кількість нових випадків смерті зросла в порівнянні з попередніми показниками, рівень зараження був трохи нижче.

Станом на вівторок, 24 березня, було підтверджено 3612 нових випадків у порівнянні з 3780 вчорашніми.

В цей час в країні підтверджено понад 69 тисяч випадків зараження з моменту спалаху, що почалася трохи понад місяць тому. Ця цифра включає 6 820 померлих пацієнтів і 8 326 пацієнтів, які одужали, тобто нині налічується 54 030 активних випадків.

Нагадаємо, в Італії посилили покарання за порушення карантину. Так, були збільшені штрафи за порушення карантину з 400 до майже 3000 євро.

Крім того, в Італії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.

Додамо, що в Італії оголосили про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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