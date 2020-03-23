В Італії виписали пацієнта, з якого почався спалах коронавірусу в країні

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Про інфікування чоловіка вірусом стало відомо 21 лютого

В італійської області Ломбардія виписали з лікарні першого пацієнта з коронавірусом в країні - 38-річний Маттіа з міста Кодоньо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

За даними агентства, про зараження чоловіка стало відомо 21 лютого, коли він у важкому стані з дихальною недостатністю був переведений в реанімацію міста Павія. Він звернувся в лікарню з нездужанням Кодоньо 19 лютого, проте йому не був проведений тест. До того ж він встиг заразити кількох осіб, включаючи своїх родичів. Батько чоловіка згодом помер, тоді як вагітна дружина, яка перенесла захворювання в легкій формі, була виписана два тижні тому.

Санітарні влади так і не зуміли з'ясувати, від кого міг заразитися Маттіа, який не бував у Китаї. Коронавірус не підтвердився у його приятеля, з яким він вечеряв після його повернення з Китаю.

Після виявлення цього випадку десять міст в провінції Лоді були ізольовані і оголошені "червоною зоною".

Нагадаємо, в Італії коронавірусом заразилися вже 20% медичного персоналу. Майже 70% всіх працівників сектору охорони здоров'я складають жінки.

Додамо, що італійські власті оголосили про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.