В Італії зійшов з рейок швидкісний потяг, загинули дві людини і 30 постраждали

Швидкісний поїзд, що прямував за маршрутом Мілан - Болонья, зійшов в четвер вранці з рейок в провінції Лоді, в результаті дві людини загинули, близько 30 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Corriere della Sera.

Крім того, ще одна людина вважається зниклою безвісти. На місце події прибули бригади швидкої допомоги та рятувальники. Причина аварії поки не відома.

Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго зійшов з рейок пасажирський потяг, в результаті чого загинули щонайменше 50 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бангладеш поїзд зійшов з рейок в подокруге Кулаура, в результаті чого загинули шість осіб і 67 осіб постраждали. Повідомляється, що зійшли п'ять вагонів Upaban Express. Причина поломки дренажної труби на каналі Барамчал.

Також японському місті Йокогама на синій гілці метро сталася аварія - зійшов з рейок поїзд з пасажирами. Міське транспортне бюро встановило попередню причину інциденту. Так, аварія сталася через те, що під час нічної перевірки працівник метрополітену залишив на рейках спеціальне обладнання.

Нагадаємо, у Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.