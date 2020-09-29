В Італії сьогодні розглянуть апеляцію по справі Марківа

Сьогодні, 29 вересня, в італійському Мілані відбудеться судове засідання, на якому буде розглянута апеляція по справі нацгвардійця Віталія Марківа. Минулого року він був засуджений до 24 років в'язниці за нібито причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію по справі Марківа.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС розшукало десятки свідків непричетність Марківа до злочинів, за які його засудили.

Також повідомлялося, що слідство провело експеримент у Слов'янську по справі Марківа, результати якого спростовують причетність нацгвардійця до смерті італійського репортера.

Також повідомлялося, що у вересні захист Марківа подав нові докази його непричетності до злочину в італійський суд.