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Пік епідемії коронавіруса пройдено, - ВООЗ

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 18:40
Пік епідемії коронавіруса пройдено, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Коронавірус досі не мутував

Пік епідемії коронавірусу в Китаї пройдено. Про це на брифінгу заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Twitter ВООЗ.

За його словами, сьогодні спільна місія ВООЗ та Китаю представила доповідь за результатами вивчення ситуації в китайських провінціях, в тому числі в Ухані.

"Команда зробила ряд висновків про трансміссивність вірусу, важкість захворювань і вплив прийнятих заходів. Вони виявили, що епідемія досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого і з того часу неухильно знижується", - заявив Гебреісус.

Він також додав, що з моменту виявлення коронавірусу не було суттєвих змін в його ДНК. А рівень смертності склав від 2% до 4% в Ухані та 0,7% за межами міста.

Нагадаємо, раніше Гебреісус заявив, що новий коронавірус має потенціал пандемії. Водночас на сьогодні в ситуації з коронавірусом немає неконтрольованого глобального поширення, а також великомасштабних важких захворювань або випадків смерті.

Раніше також стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України запровадило температурний скринінг на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії через спалах коронавірусу в цій країні.

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