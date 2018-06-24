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Інтерв'ю

В Італії розкритикували Макрона за слова про мігрантів

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 07:01
Фото: Еммануель Макрон (YouTube screenshot)
Фото: Еммануель Макрон (YouTube screenshot)

Глава МВС Італії прокоментував слова Макрона про мігрантів

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що слова Еммануеля Макрона про те, що в Італії немає проблем з мігрантами, є проявом зарозумілості. Про це повідомляє Corriere della sera.

"Якщо для зарозумілого президента Макрона це не проблема, ми пропонуємо йому припинити образи і показати щедрість фактами, відкривши французькі порти і припинивши відхиляти жінок, дітей і чоловіків у Вентимільє", - заявив Сальвини.

Сальвіні додав, що якщо Франція "збирається перетворити Італію в табір біженців для всієї Європи, давши їй пару євро на чай, то вона абсолютно помиляється".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення фінансових санкцій відносно країн Європейського союзу, які відмовляються приймати біженців.

Крім того, Венеціанська комісія, експертний орган Ради Європи, в п'ятницю, 22 червня, оприлюднила свою оцінку угорського спірного пакету законів "Стоп Сорос", в якій закликала Будапешт скасувати положення щодо нелегальної міграції, оскільки ці норми серйозно ускладнюють роботу неурядових організацій. "Венеціанка" критикує так званий пакет законів "Стоп Сорос", прийнятий угорським парламентом цього тижня.

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Теги публікації: Франція, Італія, Еммануель Макрон, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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