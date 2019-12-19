В Італії провели масштабну спецоперацію проти мафії

У ході спецоперації затримали понад 300 осіб
Поліція Італії провела масштабну спецоперацію проти мафіозного клану "Ндрангета". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Як повідомляється, в ході операції було затримано більше 300 осіб.
"Більше 300 людей затримано в ході масштабної спецоперації італійської поліції проти мафіозного клану "Ндрангета" з Калабрії", - йдеться в повідомленні.
Все по справі правоохоронці вивчають роль 416 осіб, причетних до незаконних дій мафіозі в південній провінції Вібо Валентія і місті Ломбарді.
Наголошується, що серед затриманих є політики, адвокати, бухгалтери і чиновники.
За словами керівника прокуратури Катандзаро Миколи Граттера, спецоперація є наймасштабнішою з початку 90-х років.
Нагадаємо, 3 березня в Італії поліція заарештувала боса італійської угруповання мафіозі "Каморри" Марко Ді Лауро, який вважався одним з найбільш розшукуваних злочинців в країні.
Крім того, у Неаполі затримали 30 осіб за підозрою в зв'язках з мафією. На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану - братів Сальваторе і Ніколи Секуино. При цьому брати на даний момент відбувають покарання у в'язниці.