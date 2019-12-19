В Италии провели масштабную спецоперацию против мафии

Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, в ходе операции были задержаны более 300 человек.

"Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана "Ндрангета" из Калабрии", - говорится в сообщении.

Всего по делу правоохранители изучают роль 416 человек, причастных к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николы Граттера, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.

Напомним, 3 марта в Италии полиция арестовала босса итальянской группировки мафиози "Каморры" Марко Ди Лауро, который считался одним из самых разыскиваемых преступников в стране.

Кроме того, в Неаполе задержали 30 человек по подозрению в связях с мафией. По мнению следствия, задержанные выполняли приказы лидеров клана - братьев Сальваторе и Николы Секуино. При этом братья в настоящий момент отбывают наказание в тюрьме.