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У Неаполі затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафією

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 11:00
У Неаполі затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафією
Ілюстративне фото (twitter.com giornalettismo)

На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану

У ході рейду в Неаполі італійські карабінери затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафіозним кланом "Секуіно". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство ANSA.

Зазначено, що правоохоронці отримали дві постанови про арешт. У документах наголошується, що підозрюваним закидають зв'язки з мафією, вимагання, а також незаконну торгівлю зброєю і наркотиками.

Так, клан "Секуіно" веде боротьбу за контроль над районом Ріоні Саніта, який розташований на північ від історичного центру Неаполя.

На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану - братів Сальваторе і Миколи Секуіно. При цьому брати зараз відбувають покарання у в'язниці.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року правоохоронці Німеччини, Бельгії та Іспанії провели масштабну спецоперацію у справі про наркоторгівлю, шахрайство і зв'язки з італійським мафіозним угрупуванням "Ндрангета", в результаті якої у ФРН затримали 14 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, італійська поліція у кінці листопада конфіскувала вісім вілл, незаконно побудованих в Римі, мафіозним кланом Касамоніка.

Додамо також, у вересні Папа Римський Франциск відвідав Сицилію, де виступив із зверненням до членів мафії. Зокрема, він закликав мафіозі відмовитися від злочинів і насильства.

У США членам мафіозного клану "Коза Ностра" висунули звинувачення У Німеччині за підозрою у зв'язках із італійською мафією заарештували 14 осіб
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