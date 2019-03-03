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В Італії заарештували одного з найбільш розшукуваних мафіозі

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 22:07
В Італії заарештували одного з найбільш розшукуваних мафіозі
Фото: Марко Ді Лауро (twitter.com/concentrazione)

Марко Ді Лауро був заарештований в Неаполі в квартирі

В Італії поліція заарештувала боса італійського угруповання мафіозі "Каморри" Марко Ді Лауро, який вважався одним з найбільш розшукуваних злочинців в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що Ді Лауро розшукувався більш ніж 14 років і був арештований в суботу на півдні Неаполя в квартирі. В операції по затриманню брало участь 150 офіцерів поліції.

Під час затримання Ді Лауро сидів зі своїми двома котам і їв пасту. Він не чинив ніякого опору, лише висловив стурбованість долею своїх котів.

Арешт був пов'язаний з вбивством, яке сталося раніше в цей день і здійснила його людина, що пов'язана з Ді Лауро.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подякував правоохоронцям за арешт "супер втікача", а міністр внутрішніх справ Італії повідомив, що це є "дуже важливою місією".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Неаполі затримали 30 осіб за підозрою в зв'язках з мафією. На думку слідства, затримані виконували накази лідерів клану - братів Сальваторе і Ніколи Секуино. При цьому брати на даний момент відбувають покарання у в'язниці.

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