В Італії не пропустили гаубиці, які їхали в Україну: в чому причина

За даними видання, причиною зупинки гаубиць в Неаполі стала відсутність у приватного підрядника-перевізника реєстраційного посвідчення на тягачі і напівпричепи.

Крім того, у водія одного з тягачів не було прав на керування спецтехнікою.

"Три бойові машини з колони у складі п'яти САУ були відправлені назад на базу, чекаючи повторного перевезення. Два інших тягача продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть в Україну", - йдеться в повідомленні.