В Італії не пропустили гаубиці, які їхали в Україну: в чому причина

В італійському Неаполі поліція не пропустила і загорнула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягача з САУ Panzerhaubitze 2000. Гаубиці прямували до Німеччини для подальшої відправки в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Mattino.
За даними видання, причиною зупинки гаубиць в Неаполі стала відсутність у приватного підрядника-перевізника реєстраційного посвідчення на тягачі і напівпричепи.
Крім того, у водія одного з тягачів не було прав на керування спецтехнікою.
"Три бойові машини з колони у складі п'яти САУ були відправлені назад на базу, чекаючи повторного перевезення. Два інших тягача продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть в Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Німеччина і Нідерланди відправили Україні перші 12 Panzerhaubitze 2000.
Пізніше обидві країни пообіцяли передати Україні ще шість самохідних артилерійських установок PzH 2000.
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