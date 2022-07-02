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В Італії не пропустили гаубиці, які їхали в Україну: в чому причина

Фото: САУ Panzerhaubitze 2000 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В італійському Неаполі поліція не пропустила і загорнула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягача з САУ Panzerhaubitze 2000. Гаубиці прямували до Німеччини для подальшої відправки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Mattino.

За даними видання, причиною зупинки гаубиць в Неаполі стала відсутність у приватного підрядника-перевізника реєстраційного посвідчення на тягачі і напівпричепи.

Крім того, у водія одного з тягачів не було прав на керування спецтехнікою.

"Три бойові машини з колони у складі п'яти САУ були відправлені назад на базу, чекаючи повторного перевезення. Два інших тягача продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина і Нідерланди відправили Україні перші 12 Panzerhaubitze 2000.

Пізніше обидві країни пообіцяли передати Україні ще шість самохідних артилерійських установок PzH 2000.

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