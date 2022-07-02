В Италии не пропустили гаубицы, которые ехали в Украину: в чем причина

В итальянском Неаполе полиция не пропустила и завернула обратно на военную базу Персано-ди-Салерно три тягача с САУ Panzerhaubitze 2000. Гаубицы направлялись в Германию для дальнейшей отправки в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Mattino.
По данным издания, причиной остановки гаубиц в Неаполе стало отсутствие у частного подрядчика-перевозчика регистрационного удостоверения на тягачи и полуприцепы.
Кроме того, у водителя одного из тягачей не было прав на управление спецтехникой.
"Три боевые машины из колонны в составе пяти САУ были отправлены обратно на базу, ожидая повторной перевозки. Два других тягача продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, Германия и Нидерланды отправили Украине первые 12 Panzerhaubitze 2000.
Позже обе страны пообещали передать Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок PzH 2000.
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