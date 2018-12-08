У Італії через тисняву у нічному клубі загинули 6 людей

Фото: тиснява (Vigili del Fuoco / Twitter)

Тиснява виникла в результаті розпилення перцевого балончика

У Італії внаслідок тисняви, яка виникла в нічному клубу міста Анкона, загинули 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Republica.

Як повідомляється, паніка виникла через розпилення перцевого балончика. Приміщення було переповнене, так як на концерт прийшло близько 1 тис. людей.

Внаслідок паніки, що призвела до тисняви, загинули 6 осіб, ще 118 людей постраждали. Близько 10 постраждалих знаходяться у важкому стані.

За словами представника місцевої пожежної служби, до лікарень направили майже 60 осіб.

"Наша робота на місці завершена, ми допомагали виводити постраждалих з приміщення. Кількість загиблих зараз складає шість. Зараз там знаходяться правоохоронці, які з'ясовують причини інциденту. Нам повідомили, що в лікарні направили майже 60 осіб", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мадагаскарі внаслідок тисняви, що виникла перед початком матчу Мадагаскар - Сенегал, загинула 1 людина, ще 37 були травмовані.

Крім того, в Італії в комуні Риете в результаті вибуху на автозаправці загинули щонайменше дві людини.