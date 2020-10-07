В Італії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус. Воно буде діяти до 31 січня 2021 року.

Про це повідомляє видання ANSA.

При цьому був затверджений указ про нові заходи з боротьби з поширенням коронавірусу. Серед іншого, режим НС дає особливі повноваження губернаторам та іншим державним органам, дозволяючи, наприклад, створювати "червоні зони", ізолюючі райони, де стався спалах COVID-19.

Залишаються обов'язковими заходи , такі як соціальне дистанціювання (не менше одного метра від людей), використання масок і часте миття рук.

Зазначимо, що Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус. Тому вже наприкінці січня в Італії оголосили надзвичайний стан через пандемію. Таким чином, режим НЧ в країні буде діяти рік.

Нагадаємо, в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях.

Крім того, у Римі ввели обов'язковий масковий режим.