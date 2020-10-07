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В Италии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Рим, Среда 07 октября 2020 15:54
В Италии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Оно будет действовать до 31 января 2021 года.

Об этом сообщает издание ANSA.

При этом был утвержден указ о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Среди прочего, режим ЧП дает особые полномочия губернаторам и другим государственным органам, позволяя, например, создавать "красные зоны", изолирующие районы, где произошла вспышка COVID-19.

Остаются обязательными меры, такие как социальное дистанцирование (не менее одного метра от людей), использование масок и частое мытье рук.

Отметим, что Италия была одной из первых европейский стран, в которую проник коронавирус. Поэтому уже в конце января в Италии объявили о чрезвычайном положении из-за пандемии. Таким образом, режим ЧП в стране будет действовать год.

Напомним, в Италии увеличили максимальный штраф за нарушение масочного режима в общественных местах.

Кроме того, в Риме ввели обязательный масочный режим.

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