В Італії підняли штраф за порушення маскового режиму

Фото: карантин (freepik)

В Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму у громадських місцях до 1000 євро. За новими правилами, носіння маски в Італії стане обов'язковим щоразу при виході з будинку, в будь-який час дня і у всіх частинах країни.

Про це повідомляє The Local.

Італійська влада підняла штраф за відмову носити маску до 400-1000 євро. Компанії, які не дотримуються правила у своїх приміщеннях, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 євро. Більше того, їх можуть закрити на місяць.

Не штрафують за прогулянку по сільській місцевості зі своїм чоловіком або сусідом по будинку без маски. Також звільнені від носіння маски діти до шести років і люди з особливими обмеженими можливостями.

Дозволено знімати маску при вживанні їжі в ресторанах і кафе, які повинні тримати клієнтів на відстані не менше метра.

Нагадаємо, в італійському Римі ввели обов'язковий масковий режим.

Зазначимо, що влада Італії розглядає можливість продовжити введений надзвичайний стан до 31 січня.

Крім того, уряд Чехії ухвалив повернення режиму надзвичайного стану на тлі погіршення ситуації з коронавірусом.