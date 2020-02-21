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За добу коронавірусом поза Китаєм заразилися 76 осіб

Новини » В світі     21.02.2020 - 17:53
За добу коронавірусом поза Китаєм заразилися 76 осіб
Ілюстративне фото (AFP)

На поточний момент відомо про 8 смертельних випадків від вірусу за межами Китаю

Станом на 21 лютого, за межами Китаю зареєстровано 1152 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 26 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я у Twitter.

Також на поточний момент відомо про 8 смертельних випадків від вірусу за межами Китаю. Зазначимо, що вчора ВООЗ повідомляла про 1026 інфікованих. Таким чином, коронавірусом поза Китаєм за добу заразилися 76 осіб.За добу коронавірусом поза Китаєм заразилися 76 осіб

Найбільше випадків сталося в Південній Кореї. Також у ВООЗ занепокоєні збільшенням інфікованих в Ірані, де за останні дні зареєстрували 18 нових випадків COVID-19 та 4 смерті від вірусу.

За словами голови ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, попри відносно невеликі цифри, організація стурбована кількістю випадків, які не мають чіткго епідеміологічного зв'язку, таких як поїздка в Китай або тісний контакт із зараженим.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Лівані зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом у одного з пасажирів, який повернувся додому з Ірану.

Також РБК-Україна писало, що перший випадок коронавірусу зафіксували в Ізраїлі.

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