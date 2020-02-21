За добу коронавірусом поза Китаєм заразилися 76 осіб

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На поточний момент відомо про 8 смертельних випадків від вірусу за межами Китаю

Станом на 21 лютого, за межами Китаю зареєстровано 1152 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 26 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я у Twitter.

Також на поточний момент відомо про 8 смертельних випадків від вірусу за межами Китаю. Зазначимо, що вчора ВООЗ повідомляла про 1026 інфікованих. Таким чином, коронавірусом поза Китаєм за добу заразилися 76 осіб.

Найбільше випадків сталося в Південній Кореї. Також у ВООЗ занепокоєні збільшенням інфікованих в Ірані, де за останні дні зареєстрували 18 нових випадків COVID-19 та 4 смерті від вірусу.

За словами голови ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, попри відносно невеликі цифри, організація стурбована кількістю випадків, які не мають чіткго епідеміологічного зв'язку, таких як поїздка в Китай або тісний контакт із зараженим.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Лівані зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом у одного з пасажирів, який повернувся додому з Ірану.