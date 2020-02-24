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В Італії від коронавірусу померла четверта особа, заражених більше 200

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 11:35
В Італії від коронавірусу померла четверта особа, заражених більше 200
Фото: коронавірус в Італії (twitter.com/nikmarino9)

Італія стала третьою країною у світі по розповсюдженню коронавіруса

В результаті спалаху коронавірусу в Італії померла вже четверта особа, число заражених в Італії досягло. Про це пише італійське видання La Reppublica.

Повідомляється, що в Бергамо від коронавірусу помер 84-річний чоловік. Таким чином, кількість смертей від коронавірусу в Італії збільшилася до чотирьох: у всіх випадках це літні люди з раніше загостреною загальною клінічною картиною.

Всього в Італії підтверджено 212 випадків зараження коронавірусу, з них тільки в Ломбардії 165 випадків. На сьогодні Італія є третьою країною у світі по розповсюдженню інфекції після Китаю і Південної Кореї. Коментуючи надзвичайні заходи уряду прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що число заражених буде збільшуватися.

Нагадаємо, раніше Австрія призупинила рух пасажирських поїздів з Італії через коронавірус. Залізничне пасажирське сполучення на сьогодні призупинено в обох напрямках.

Крім того, на вихідних влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

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