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У Венеції скасували карнавал через загрозу коронавірусу

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 15:06
У Венеції скасували карнавал через загрозу коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ziaarsenico)

У лікарні Венеції перебувають 2 пацієнти з коронавірусом

Влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеційського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію dpa.

За словами губернатора регіону Венето Лука Зая, влада має вжити кардинальних заходів для недопущення поширення коронавірусу в регіоні, після спалаху на півночі Італії.

"Ми маємо вжити кардинальних заходів. До цих заходів належить скасування карнавалу та навіть більше", - заявив він.

Зазначається, що станом на 23 лютого у Венеції зафіксовано 2 випадки зараження коронавірусом. Кількість хворих коронавірусом у північно-східному регіоні Венето становить 19 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на півночі Італії перевищила 100 людей. Лише сьогодні зранку коронавірус виявили у 34 італійців. В Італії вже зафіксовано 2 смерті від коронавірусу.

Крім того, у зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом італійський уряд вирішив обмежити свободу пересування в 11 муніципалітетах країни. Мешканцям цих регіонів заборонили покидати свої міста.

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Новини України ІталіявирусВенеция
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