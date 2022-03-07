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У Росії на антивоєнних акціях у 69 містах затримали 5 тисяч людей

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Понеділок 07 березня 2022 04:47
У Росії на антивоєнних акціях у 69 містах затримали 5 тисяч людей Фото: мінінг в Росії проти війни з Україною (t.me/worldprotest)
Автор: Володимир Костирін

У Россі на акціях і мітингах проти війни з Україною, які пройшли в неділю в ряді міст, силовики за день затримали 4948 людей у 69 містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний проект "ОВД-Инфо".

В організації оприлюднили списки затриманих і зазначили, що насправді в кожному відділі поліції може бути більше учасників мітингів, ніж у представлених силовиками даних за 6 березня і ніч 7-го.

Так, станом на 04:42 (за Києвом) понеділка було затримано вже 4948 осіб у 69 містах.

Найбільше затримань було в Москві (2363 людей) і Санкт-Петербурзі (1243 людей).

Також кілька затриманих - у Новосибірську і Єкатеринбурзі (224 і 118 осіб відповідно).

У ряді інших великих міст дані виглядають так:

  • У Ростові-на-Дону принаймні 70 затриманих,
  • У Краснодарі - мінімум 66 затриманих,
  • В Уфі - 46 затриманих
  • У Казані - мінімум 45 затриманих,
  • В Іркутську - принаймні 43 затриманих.

Раніше повідомлялося, що в Росії на антивоєнних акціях силовики застосовували жорсткі розгони.

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