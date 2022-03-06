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Путіну залишилося правити Росією максимум рік, - головний стратег Clocktower Group

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Неділя 06 березня 2022 07:15
Путіну залишилося правити Росією максимум рік, - головний стратег Clocktower Group Фото: Володимир Путін втратить владу в Росії протягом року (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Президент РФ Володимир Путін, напавши на Україну і розв'язавши повномасштабну війну, кінець кінцем може втратити владу в Росії протягом 12 місяців, вважає головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає експерт і оглядача видання, Путін ігнорував матеріальні обмеження при своєму нападі, війська РФ не мали достатнього бойового досвіду, а також російський лідер зіткнувся з потужним опором і обороною в Україні.

"Українці б'ються дуже, дуже наполегливо. По-друге, у російських військових немає досвіду ведення реальних воєн. І по-третє, Україна - дуже важке місце для вторгнення з логістичної точки зору. Так що ці обмеження проявляються", - говорить він.

Папіч також дав прогноз про роль міжнародних санкцій на можливість вплинути на поведінку Путіна або ймовірність його повалення.

"Я даю Путіну 12 місяців або менше. Коли політики приймають надзвичайно погані рішення, ігноруючи їх матеріальні обмеження, їх карають... Це кричуща, кричуща помилка політика. І я маю на увазі це об'єктивно - я навіть не згадую про загибель мирних жителів і статус ізгоя для Росії", - розповів експерт.

Раніше повідомлялося, що на новому відео Путіна помітили ймовірний монтаж - на фрагменті відео видно, що при русі його рук картинка на фоні не рухається.

Також ми писали, що нещодавно російський бізнесмен оголосив нагороду за голову Путіна - мільйон доларів.

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