В Італії евакуювали курорт через загрозу обвалу льодовика

Влада італійського курортного міста Курмайор евакуювала туристів та місцевих мешканців через загрозу обвалу льодовика на горі Монблан. У разі обвалу льодовика Планпінцо може постраждати частина міста.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

За словами мера міста Стефано Місерокчі, з міста терміново евакуювали 75 людей, з них 15 - місцеві мешканці. Евакуювали близько 30 будинків.

"Йдеться про надзвичайний рівень загрози в найближчі 72 години", - наголосив він.

Зазначається, що у найближчі дві доби може обвалитися шматок льодовика розміром 500 тисяч кубічних метрів. На льодовик впливає аномальна температура.

Нагадаємо, Гренландія продаватиме воду з танучих льодовиків; влада Гренландії вже виписала 16 ліцензій на експорт талої води.

Крім того, сезон 2019-2020 у Карпатах виявився аномальним, говорять синоптики; за сезон у Карпатах не зійшло жодної лавини.