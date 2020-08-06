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В Италии эвакуировали курорт из-за угрозы обвала ледника

Автор: Дмитрий Левицкий

Обвал ледника ожидают в ближайшие 2 суток

Власти итальянского курортного города Курмайор эвакуировали туристов и местных жителей из-за угрозы обвала ледника на горе Монблан. В случае обвала ледника Планпинцо может пострадать часть города.

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Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По словам мэра города Стефано Мисерокчи, из города срочно эвакуировали 75 человек, из них 15 - местные жители. Эвакуировали около 30 домов.

"Речь идет о чрезвычайном уровне угрозы в ближайшие 72 часа", - подчеркнул он.

Отмечается, что в ближайшие двое суток может обвалиться кусок ледника размером 500 тысяч кубических метров. На ледник влияет аномальная температура.

Напомним, Гренландия будет продавать воду из тающих ледников; власти Гренландии уже выписали 16 лицензий на экспорт талой воды.

Кроме того, сезон 2019-2020 в Карпатах оказался аномальным, говорят синоптики; за сезон в Карпатах не сошло ни одной лавины.

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