В Италии эвакуировали курорт из-за угрозы обвала ледника

Обвал ледника ожидают в ближайшие 2 суток
Власти итальянского курортного города Курмайор эвакуировали туристов и местных жителей из-за угрозы обвала ледника на горе Монблан. В случае обвала ледника Планпинцо может пострадать часть города.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
По словам мэра города Стефано Мисерокчи, из города срочно эвакуировали 75 человек, из них 15 - местные жители. Эвакуировали около 30 домов.
"Речь идет о чрезвычайном уровне угрозы в ближайшие 72 часа", - подчеркнул он.
Отмечается, что в ближайшие двое суток может обвалиться кусок ледника размером 500 тысяч кубических метров. На ледник влияет аномальная температура.
Напомним, Гренландия будет продавать воду из тающих ледников; власти Гренландии уже выписали 16 лицензий на экспорт талой воды.
Кроме того, сезон 2019-2020 в Карпатах оказался аномальным, говорят синоптики; за сезон в Карпатах не сошло ни одной лавины.