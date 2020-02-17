Гренландія буде продавати воду танучих льодовиків

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Всього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води

Гренландія планує продавати талу воду комерційним компаніям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Повідомляється, що всього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води, на даний момент їх отримали дев'ять проектів. В першу чергу влада орієнтується на комерційні компанії.

“Зміна клімату сприяє таненню льоду. Але це також призводить до збільшення дефіциту води в світі. Тала вода була в Гренландії у великих кількостях протягом багатьох выкыв. Планується зробити з неї продукт, який користується попитом на ринку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що танення льоду Гренландії збільшилося в сім разів в період з 1992 по 2018 року. Відповідні дані були представлені міжнародною групою полярних дослідників. За цей період льодовики Гренландії втратили 3,8 трильйона тонн льоду. Дослідники стверджують, що до кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

Як повідомляло РБК-Україна, в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про стрімке танення льоду в Гренландії.

Також повідомлялося, що вчені з Національного управління океанографії і вивчення атмосфери США заявили, що минулий липень виявився найспекотнішим місяцем за 140-річну історію досліджень.