Коронавірус не виявлено лише в одній країні ЄС: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус також не виявили у Туреччині, Албанії та Чорногорії

Станом на 8 березня випадків коронавірусу не зафіксовано лише в одній країні Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані карти поширення вірусу при університеті Джона Хопкінса.

Так, за даними університету, який відстежує поширення COVID-19 світом, у Євросоюзі пацієнтів з коронавірусом не було зафіксовано лише на Кіпрі. Також відсутність випадків коронавірусу спостерігається ще у 3 країнах Європейського регіону, а саме - в Чорногорії, Туреччині та Албанії.

Крім того, станом на 14:00 у світі зареєстровано 107 351 випадок зараження коронавірусом, з них 3 646 - летальні. Перебороти небезпечну хворобу вдалося 60 558 особам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 8 березня кількість випадків захворювання коронавірусом у Європейському регіону становить 9 358, з них 255 - летальні. Найбільша кількість хворих зафіксована в Італії - 5 883.

Також РБК-Україна писало, що станом на 8 березня в Україні не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом. Лабораторія не підтвердила наявність коронавірусу у зразках 6 пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на COVID-19, а також у зразках 14 осіб, що з ними контактували.

Як відомо, перший випадок зараження коронавірусом в Україні було зафіксовано у Чернівцях 3 березня. Хворий нещодавно повернувся з Італії, де відпочивав разом з родиною.