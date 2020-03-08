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Італія закриває на карантин понад 20 провінцій

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 07:04
Італія закриває на карантин понад 20 провінцій
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На карантині перебуватиме весь регіон Ломбардія та ще 11 провінцій, зокрема й Венеція

В Італії уряд вирішив запровадити суворі обмеження та закрити на карантин увесь автономний регіон Ломбардія та ще 11 провінцій у зв'язку із поширенням нового коронавірусу. Про це повідомляє La Respublica.

Це 11 провінцій, що розташовані на півночі країни: Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

Також обмеження поширюються на всі 12 провінцій регіону Ломбардія. Наразі у цій частині Італії дороги перекриті - в'їзд і виїзд дозволяється у випадку "крайньої потреби". Триватиме карантин щонайменше до 3 квітня.

Не працюватимуть у цих провінціях будуть школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, спортивні зали та гірськолижні курорти. Не можна тут буде влаштовувати будь-яких масових заходів. Що ж стосується торгових центрів, то вони наразі зможуть працювати з понеділка до п'ятниці.

Італійцям також радять негайно звертатися до лікаря у випадку респіраторної інфекції чи підвищення температури понад 37,5 градуса. Якщо пацієнт перебуває на карантині вдома, то йому заборонено виходити на вулицю та контактувати з іншими людьми.

У ресторанах і барах відвідувачам дозволено перебувати на відстані не більше одного метра один від одного.

Окрім цього, лікарям та медсестрам на цей час заборонено йти у відпустку.

Нагадаємо, коронавірусна інфекція уперше була зафіксована в Болгарії в п'ятницю, 7 березня, ввечері.

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