В Італії кількість жертв коронавірусу збільшилася до 11 осіб

В Італії, внаслідок спалаху коронавірусу, кількість загиблих збільшилася до 11 осіб. Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла до 322-х.

Останніми чотирма жертвами смертельного вірусу стали 84-річний житель Нембро у провінції Бергамо, 91-річний чоловік з Сан-Фіорано, 83-річна жінка з Кодоньо, провінція Лоді та жінка 76-річного віку, яка була напередодні шпиталізована до відділення реанімації у Тревізо.

Раніше повідомлялося про 10 жертв коронавірусу в Італії.

Зазначимо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.