В Італії заарештували ще одного найманця "ЛДНР"

Суд італійської Мессіни заарештував 28-річного чоловіка за підозрою в найманстві. За даними слідства, він брав участь у бойових діях проти української армії на боці так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це йдеться в повідомленні на сайті італійської поліції .

Повідомляється, що завербований молодий чоловік воював на боці "ЛДНР" за гроші, не будучи ані громадянином України, ані постійним жителем цієї країни. Крім того, його підозрюють в тому, що він займався злочинною діяльністю в більш ніж одній державі.

В рамках його справи пройшли слідчі дії, спрямовані на те, щоб встановити весь ланцюжок вербувальників, які сприяли і фінансово підтримували найманців на Донбасі.

В ході розслідування з'ясувалося, що чоловік (поліція наводить його ініціали G. R.) з 2016 року був найманцем на Донбасі і через соціальні мережі поширював інформацію про свою військову діяльність.

Фото: італійського найманця "ЛДНР" заарештували (ansa.it)