ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Италии арестовали еще одного наемника "ЛДНР"

Новина українською → Мессина, Четверг 06 мая 2021 15:58
В Италии арестовали еще одного наемника "ЛДНР" Фото: Италия преследует наемников, которые воевали на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Суд итальянской Мессины арестовал 28-летнего мужчину по подозрению в наемничестве. По данным следствия, он принимал участие в боевых действиях против украинской армии на стороне так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянской полиции.

Сообщается, что завербованный молодой человек воевал на стороне "ЛДНР" за деньги, не являясь ни гражданином Украины, ни постоянным жителем этой страны. Кроме того, его подозревают в том, что он занимался преступной деятельностью в более чем одном государстве.

В рамках его дела прошли следственные действия, направленные на то, чтобы установить всю цепочку вербовщиков, которые способствовали и финансово поддерживали наемников на Донбассе.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина (полиция приводит его инициалы G. R.) с 2016 года был наемников на Донбассе и через социальные сети распространял информацию о своей военной деятельности.

Фото: итальянского наемника "ЛДНР" арестовали (ansa.it)

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии задержали бывшего полицейского из Кальяри, который тоже был наемником на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ЛНР Италия наемник
NEWS
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко