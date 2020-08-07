ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців на Донбасі

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 17:02
Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі воюють десятки найманців з Іспанії, Італії та Молдови

Українські правоохоронні органи встановили більше 100 іноземних найманців на Донбасі. Щодо них відкриті кримінальні провадження.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що всім їм інкримінується участь у збройному конфлікті, посягання на територіальну цілісність України, напади на підприємства або на людей, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

За даними слідства, з 2014 року за бойовиків на Донбасі воювали громадяни наступних країн:

  • Болгарія - 2
  • Вірменія - 7
  • Грузія - 1
  • Італія - 19
  • Іспанія - 27
  • Казахстан - 12
  • Литва - 3
  • Молдова - 26
  • Нідерланди - 2
  • Німеччина - 5

Офіс генпрокурора зазначає, що найманці перебували в складі різних підрозділів противника - батальйоні "Призрак", полку "Восток", бригадах "Чистяківська" і "Слов'янська", батальйонах "Спарта" і "Сомалі", підрозділах "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР"

Розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України. Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, Україна передасть Італії інформацію про 20 воюючих італійських найманців на Донбасі.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський попросив білоруського лідера Олександра Лукашенка про екстрадицію найманців ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасбойовикинаемник
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся