ISW: ВСУ за 5 недель освободили почти столько же территории, сколько РФ захватила за полгода

Контрнаступательные действия ВСУ

Украинские войска 10 июля вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. Представители Сил обороны заявили, что ВСУ продолжали наступательные действия на:

Бахмутском,

Бердянском (запад Донецкой - восточная Запорожская области)

и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Как продвинулись ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последнюю неделю бойцы освободили 4 квадратных километра территории на Бахмутском направлении, а всего с начала контрнаступательных операций на этом участке фронта (вероятно, в начале июня) - 24 квадратных километра.

Также Генштаб ВСУ проинформировал, что наши войска продвинулись до 1 километра на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а с момента начала контрнаступательных операций тут - на 8,6 км.

Подсчет ISW освобожденных территорий

Эксперты ISW на основе собственных данных о местности подсчитали, что с начала украинского контрнаступления от 4 июня Силы обороны отбили примерно 253 квадратных километра территории.

При этом в американском Институте изучения войны отмечают, что украинские официальные отчеты об освобожденных территориях отличаются от данных ISW. Это объясняется тем, что Украина "по-разному рассчитывала свой первоначальный контроль над территорией", указывается в отчете.

Так, аналитики ISW представляют свои собственные данные об освобожденных землях, чтобы сравнить достижения РФ и Украины - тут аналитики взяли за основу принцип "яблоки к яблокам".

"Российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем театре военных действий с 1 января (2023 года, - Ред.). За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев", - говорится в материале.

Ключевые выводы:

Украинские официальные лица 10 июля заявили, что ВСУ имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города.

Начальник российского Генерального штаба и главнокомандующий генерал Валерий Герасимов сделал первое публичное выступление после мятежа "вагнеровцев", что подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что он, вероятно, сохранит свою официальную должность в ВС РФ.

Кремль и представители западной разведки сообщили, что президент РФ Владимир Путин встретился с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным 29 июня (и/или 1 июля) после вооруженного восстания наемников 24 июня.

Решение Путина встретиться с Пригожиным несовместимо с предыдущей риторикой Кремля о Пригожине и его роли в ЧВК "Вагнера".

Связанный с Кремлем военный корреспондент охарактеризовал встречу Путина и Пригожина как попытку Кремля "мягко" заменить Пригожина и реструктурировать ЧВК "Вагнера".

Публичное появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, являются частью более широкой повествовательной попытки Кремля изобразить себя полностью контролирующим ситуацию после восстания "вагнеровцев", а также обратиться к тем, кто склоняется к лояльности к этой ЧВК и особенно к самому Пригожину.

Неясно, заставят ли какие-либо соглашения между Кремлем и Пригожиным значительное число "вагнеровцев" согласиться подписать контракты с Минобороны РФ.

Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ "Ахмат" был переброшен на Бахмутское направление, но местный украинский командир отрицал, что сталкивался с чеченскими силами, предположив, что эти чеченские элементы не вносят значительного вклада на передовой.

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин заявил 10 июля, что ему удалось выступить с речью в Санкт-Петербурге, несмотря на попытки правоохранительных органов подвергнуть его цензуре и предотвратить выступление.

Российские и украинские войска вели наземные атаки на рубеже Купянск - Сватово - Кременная и на Бахмутском направлении.

Войска РФ нанесли наземные удары по линии Авдеевка - Донецк.

ВСУ 10 июля провели контрнаступательную операцию южнее Орехова на западе Запорожской области.

Войска РФ продолжают нести значительные потери на поле боя.

Российские оккупационные "власти" признали массовые перебои с коммунальными услугами в оккупированной части Донецкой области.

Продвижение ВСУ и ситуация возле Бахмута

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, Силы обороны в настоящее время продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, ВСУ вытесняют оккупантов возле Клещиевки.

10 июля генерал Сырский также заявил, что в Бахмуте, где идут тяжелые бои, российские захватчики находятся в ловушке, а ВСУ берут город под огневой контроль.

Добавим, что по данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе уволили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.