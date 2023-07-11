ISW: ВСУ за 5 недель освободили почти столько же территории, сколько РФ захватила за полгода

Украинские военные в ходе контрнаступателых операций с начала лета и по состоянию на сейчас деоккупировали столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев.
Такие подсчеты озвучили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Украинские войска 10 июля вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. Представители Сил обороны заявили, что ВСУ продолжали наступательные действия на:
В Генштабе ВСУ сообщили, что за последнюю неделю бойцы освободили 4 квадратных километра территории на Бахмутском направлении, а всего с начала контрнаступательных операций на этом участке фронта (вероятно, в начале июня) - 24 квадратных километра.
Также Генштаб ВСУ проинформировал, что наши войска продвинулись до 1 километра на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а с момента начала контрнаступательных операций тут - на 8,6 км.
Эксперты ISW на основе собственных данных о местности подсчитали, что с начала украинского контрнаступления от 4 июня Силы обороны отбили примерно 253 квадратных километра территории.
При этом в американском Институте изучения войны отмечают, что украинские официальные отчеты об освобожденных территориях отличаются от данных ISW. Это объясняется тем, что Украина "по-разному рассчитывала свой первоначальный контроль над территорией", указывается в отчете.
Так, аналитики ISW представляют свои собственные данные об освобожденных землях, чтобы сравнить достижения РФ и Украины - тут аналитики взяли за основу принцип "яблоки к яблокам".
"Российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем театре военных действий с 1 января (2023 года, - Ред.). За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев", - говорится в материале.
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, Силы обороны в настоящее время продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, ВСУ вытесняют оккупантов возле Клещиевки.
10 июля генерал Сырский также заявил, что в Бахмуте, где идут тяжелые бои, российские захватчики находятся в ловушке, а ВСУ берут город под огневой контроль.
Добавим, что по данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе уволили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.
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