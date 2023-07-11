ISW: ЗСУ за 5 тижнів звільнили майже стільки ж території, скільки РФ захопила за півроку

Контрнаступальні дії ЗСУ

Українські війська 10 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Представники Сил оборони заявили, що ЗСУ продовжували наступальні дії на:

Бахмутському,

Бердянському (захід Донецької - східна Запорізька області)

та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Як просунулися ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за останній тиждень бійці звільнили 4 квадратні кілометри території на Бахмутському напрямку, а всього з початку контрнаступних операцій на цій ділянці фронту (ймовірно, на початку червня) - 24 квадратні кілометри.

Також Генштаб ЗСУ поінформував, що наші війська просунулися до 1 кілометра на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а з початку контрнаступних операцій тут - на 8,6 км.

Підрахунок ISW звільнених територій

Експерти ISW на основі власних даних про місцевість підрахували, що з початку українського контрнаступу від 4 червня Сили оборони відбили приблизно 253 квадратні кілометри території.

При цьому в американському Інституті вивчення війни зазначають, що українські офіційні звіти про звільнені території відрізняються від даних ISW. Це пояснюється тим, що Україна "по-різному розраховувала свій початковий контроль за територією", зазначається у звіті.

Так, аналітики ISW подають свої власні дані про звільнені землі, щоб порівняти досягнення РФ та України - тут аналітики взяли за основу принцип "яблука до яблук".

"Російські сили захопили всього 282 квадратні кілометри на всьому театрі військових дій з 1 січня (2023 року, - Ред.). За п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за шість місяців", - йдеться у матеріал.

Ключові висновки:

Українські офіційні особи 10 липня заявили, що ЗСУ мають вогневий контроль над Бахмутом та російськими наземними лініями зв'язку навколо міста.

Начальник російського Генерального штабу та головнокомандувач генерал Валерій Герасімов зробив перший публічний виступ після заколоту "вагнерівців", що підтверджує попередню оцінку ISW про те, що він, ймовірно, збереже свою офіційну посаду у ЗС РФ.

Кремль та представники західної розвідки повідомили, що президент РФ Володимир Путін зустрівся із засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним 29 червня (і/або 1 липня) після збройного повстання найманців 24 червня.

Рішення Путіна зустрітися з Пригожиним несумісне з попередньою риторикою Кремля про Пригожин і його роль у ПВК "Вагнера".

Пов'язаний із Кремлем воєнний кореспондент охарактеризував зустріч Путіна та Пригожина як спробу Кремля "м'яко" замінити Пригожина та реструктурувати ПВК "Вагнера".

Публічна поява Герасімова та визнання зустрічі Путіна і Пригожина, ймовірно, є частиною ширшої оповідальної спроби Кремля зобразити себе таким, що повністю контролює ситуацію після повстання "вагнерівців", а також звернутися до тих, хто схиляється до лояльності до цієї ПВК і особливо до самого Пригожина.

Незрозуміло, чи змусять будь-які угоди між Кремлем і Пригожиним значну кількість "вагнерівців" погодитись підписати контракти з Міноборони РФ.

Глава Чечені Рамзан Кадиров заявив, що чеченський спецназ "Ахмат" був перекинутий на Бахмутський напрямок, але місцевий український командир заперечував, що стикався з чеченськими силами, припустивши, що ці чеченські елементи не здійснюють значного внеску на передовий.

Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін заявив 10 липня, що йому вдалося виступити з промовою в Санкт-Петербурзі, незважаючи на спроби правоохоронних органів піддати його цензурі і запобігти виступу.

Російські та українські війська вели наземні атаки на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна та на Бахмутському напрямку.

Війська РФ завдали наземних ударів по лінії Авдіївка - Донецьк.

ЗСУ 10 липня провели контрнаступну операцію на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Війська РФ продовжують зазнавати значних втрат на полі бою.

Російська окупаційна "влада" визнала масові перебої з комунальними послугами в окупованій частині Донецької області.

Просування ЗСУ та ситуація біля Бахмута

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони наразі продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, ЗСУ витісняють окупантів біля Кліщіївки.

10 липня генерал Сирський також заявив, що у Бахмуті, де йдуть важкі бої, російські загарбники перебувають у пастці, а ЗСУ беруть місто під вогневий контроль.

Додамо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.