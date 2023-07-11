ISW: ЗСУ за 5 тижнів звільнили майже стільки ж території, скільки РФ захопила за півроку

Українські військові в ході контрнаступальних операцій з початку літа і станом на зараз деокупували стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за шість місяців.
Такі підрахунки озвучили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Українські війська 10 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Представники Сил оборони заявили, що ЗСУ продовжували наступальні дії на:
У Генштабі ЗСУ повідомили, що за останній тиждень бійці звільнили 4 квадратні кілометри території на Бахмутському напрямку, а всього з початку контрнаступних операцій на цій ділянці фронту (ймовірно, на початку червня) - 24 квадратні кілометри.
Також Генштаб ЗСУ поінформував, що наші війська просунулися до 1 кілометра на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а з початку контрнаступних операцій тут - на 8,6 км.
Експерти ISW на основі власних даних про місцевість підрахували, що з початку українського контрнаступу від 4 червня Сили оборони відбили приблизно 253 квадратні кілометри території.
При цьому в американському Інституті вивчення війни зазначають, що українські офіційні звіти про звільнені території відрізняються від даних ISW. Це пояснюється тим, що Україна "по-різному розраховувала свій початковий контроль за територією", зазначається у звіті.
Так, аналітики ISW подають свої власні дані про звільнені землі, щоб порівняти досягнення РФ та України - тут аналітики взяли за основу принцип "яблука до яблук".
"Російські сили захопили всього 282 квадратні кілометри на всьому театрі військових дій з 1 січня (2023 року, - Ред.). За п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за шість місяців", - йдеться у матеріал.
За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони наразі продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, ЗСУ витісняють окупантів біля Кліщіївки.
10 липня генерал Сирський також заявив, що у Бахмуті, де йдуть важкі бої, російські загарбники перебувають у пастці, а ЗСУ беруть місто під вогневий контроль.
Додамо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.
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