В ISW раскрыли причины наступления россиян в Харьковской области

Российская наступательная операция с целью захвата города Волчанск в Харьковской области в значительной степени является следствием негласной политики Запада, согласно которой украинские войска не могут использовать западные вооружения для нанесения ударов по легитимным военным целям на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что российские войска пытаются окружить Волчанск, приближаясь к самому городу через села Бугруватка, Старица и Избицкое на западе вдоль дороги С-210817 и через Волчанские Хутора на востоке вдоль дороги О-210825.
"Захват российскими войсками любого из этих населенных пунктов перерезал бы эти украинские наземные линии связи с Волчанском и сделал бы остальные линии связи (трассу Т-2104) все более важными для обороны города. Российские войска также все чаще нацеливаются на мосты через ближайшие водные объекты, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов", - отмечает ISW.
В отчете также ссылаются на анализ ситуации от украинского военного обозревателя Константина Машовца. Согласно его оценке, Волчанск является основным направлением российского наступления на севере Харьковской области - захватчики планируют обойти город с юго-запада и юга.
Машовец отметил, что близость Волчанска к международной границе дает российским войскам "много возможностей".
"В частности, россияне способны проводить операции с ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата. Также близость города дает российским войскам "небольшое плечо доставки" для обеспечения стабильного контроля и огневой поддержки без перемещения артиллерии. Также это расположение позволяет быстро доставлять топливо и оружие на линию фронта", - говорится в отчете ISW.
В пятницу, 10 мая, россияне начали масштабно обстреливать из артиллерии приграничные северо-западные районы Харьковской области.
На следующий день, 11 мая, украино-российскую границу пересекли батальонные группы противника и начали наступление в направлении Харькова.
В течение воскресенья, 12 мая, россияне оккупировали ряд приграничных сел в Харьковской области. "Серая зона", где продолжаются бои, существенно расширилась.
Силы обороны ведут тяжелые тяжелые бои за город. Россияне давят на ВСУ возле Липцов и Волчанска.
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