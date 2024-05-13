RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ISW раскрыли причины наступления россиян в Харьковской области

Фото: наступление РФ в Харьковской области связано с политикой западных партнеров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская наступательная операция с целью захвата города Волчанск в Харьковской области в значительной степени является следствием негласной политики Запада, согласно которой украинские войска не могут использовать западные вооружения для нанесения ударов по легитимным военным целям на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что российские войска пытаются окружить Волчанск, приближаясь к самому городу через села Бугруватка, Старица и Избицкое на западе вдоль дороги С-210817 и через Волчанские Хутора на востоке вдоль дороги О-210825.

"Захват российскими войсками любого из этих населенных пунктов перерезал бы эти украинские наземные линии связи с Волчанском и сделал бы остальные линии связи (трассу Т-2104) все более важными для обороны города. Российские войска также все чаще нацеливаются на мосты через ближайшие водные объекты, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов", - отмечает ISW.

В отчете также ссылаются на анализ ситуации от украинского военного обозревателя Константина Машовца. Согласно его оценке, Волчанск является основным направлением российского наступления на севере Харьковской области - захватчики планируют обойти город с юго-запада и юга.

Машовец отметил, что близость Волчанска к международной границе дает российским войскам "много возможностей".

"В частности, россияне способны проводить операции с ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата. Также близость города дает российским войскам "небольшое плечо доставки" для обеспечения стабильного контроля и огневой поддержки без перемещения артиллерии. Также это расположение позволяет быстро доставлять топливо и оружие на линию фронта", - говорится в отчете ISW.

Наступление России в Харьковской области

В пятницу, 10 мая, россияне начали масштабно обстреливать из артиллерии приграничные северо-западные районы Харьковской области.

На следующий день, 11 мая, украино-российскую границу пересекли батальонные группы противника и начали наступление в направлении Харькова.

В течение воскресенья, 12 мая, россияне оккупировали ряд приграничных сел в Харьковской области. "Серая зона", где продолжаются бои, существенно расширилась.

Силы обороны ведут тяжелые тяжелые бои за город. Россияне давят на ВСУ возле Липцов и Волчанска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины