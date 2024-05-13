В ISW розповіли про причини наступальної операції росіян у Харківській області

Російська наступальна операція з метою захоплення міста Вовчанськ у Харківській області значною мірою є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що російські війська намагаються оточити Вовчанськ, наближаючись до самого міста через села Бугруватка, Стариця та Ізбицьке на заході вздовж дороги С-210817 і через Вовчанські Хутори на сході вздовж дороги О-210825.
"Захоплення російськими військами будь-якого з цих населених пунктів перерізало б ці українські наземні лінії зв'язку з Вовчанськом і зробило б решту ліній зв'язку (трасу Т-2104) дедалі більш важливими для оборони міста. Російські війська також дедалі частіше націлюються на мости через найближчі водні об'єкти, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів", - зазначає ISW.
У звіті також посилаються на аналіз ситуації від українського військового оглядача Костянтина Машовця. Згідно з його оцінкою, Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області - загарбники планують обійти місто з південного заходу і півдня.
Машовець зазначив, що близькість Вовчанська до міжнародного кордону надає російським військам "багато можливостей".
"Зокрема, росіяни здатні проводити операції з обмеженими силами і засобами для досягнення конкретного результату. Також близькість міста надає російським військам "невелике плече доставки" для забезпечення стабільного контролю і вогневої підтримки без переміщення артилерії. Також це розташування дозволяє швидко доставляти паливо і зброю на лінію фронту", - йдеться у звіті ISW.
У п'ятницю, 10 травня, росіяни почали масштабно обстрілювати з артилерії прикордонні північно-західні райони Харківської області.
Наступного дня, 11 травня, україно-російський кордон перетнули батальйонні групи противника і почали наступ у напрямку Харкова.
Упродовж неділі, 12 травня, росіяни окупували низку прикордонних сіл у Харківській області. "Сіра зона", де тривають бої, суттєво розширилася.
Сили оборони ведуть тяжкі важкі бої за місто. Росіяни тиснуть на ЗСУ біля Липців і Вовчанська.
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