В ISW раскрыли подробности уничтожения колонны российской техники в Курской области
Украинские военные уничтожили колонну российской военной техники вблизи поселка Октябрьское в Курской области, в результате чего погибли военные агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что украинские военные поразили колонну российской военной техники к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области. На обнародованных 9 августа геолокационных снимках видны последствия удара и уничтоженные российские грузовики вдоль трассы 38К-017.
По данным российских и украинских источников, колонна вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области. В ISW отметили, что в результате атаки, вероятно, погибли несколько российских военнослужащих, которые ехали в этих грузовиках.
"Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", - говорится в отчете Института изучения войны.
Российские военные блогеры выдвинули предположение о том, какую систему вооружений могли использовать украинские военные для нанесения этого удара. Однако в ISW не готовы комментировать, какую именно систему могла использовать украинская армия для атаки.
Ключевые выводы:
- В отчете отмечается, что 9 августа российские источники заявили о продвижении украинских войск далее на восток в Курской области. В то же время, аналитики не подтвердили продвижение так далеко на север или запад, как утверждали российские источники 8 августа.
- Российское военное командование, похоже, возлагает надежды на подразделения, развернутые в районе международной границы, а также на легкодоступные силы в тылу. В отчете ISW отмечается, что большинство из этих подразделений укомплектованы солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, чтобы противостоять "украинскому вторжению" в Курскую область.
- В отчете предполагается, что вышеупомянутые подразделения первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра боевых действий.
- Аналитики Института изучения войны предполагают, что российское военное командование может сопротивляться оперативному давлению по передислокации сил с других оперативных направлений для срыва "украинского вторжения". Это связано с риском срыва наступательных операций армии РФ на востоке Украины.
- В отчете ISW предполагают, что военное командование, вероятно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины. Однако для прибытия этих подразделений в Курскую область, понадобится дополнительное время.
- В Институте напомнили, что украинские войска нанесли удары по российскому военному аэродрому в Липецкой области и другим российским военным объектам в оккупированном Крыму и Донецкой области 9 августа.
- Аналитики ISW подтвердили продвижение российских войск вблизи Часового Яра, Торецка и Покровска в Донецкой области.
- В отчете также отмечается, что Минобороны России продолжает утверждать, что предоставляет достаточную медицинскую помощь российским военнослужащим.
Военная операция Украины в Курской области
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