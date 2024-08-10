В ISW раскрыли подробности уничтожения колонны российской техники в Курской области

Украинские военные уничтожили колонну российской военной техники вблизи поселка Октябрьское в Курской области, в результате чего погибли военные агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные поразили колонну российской военной техники к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области. На обнародованных 9 августа геолокационных снимках видны последствия удара и уничтоженные российские грузовики вдоль трассы 38К-017.

По данным российских и украинских источников, колонна вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области. В ISW отметили, что в результате атаки, вероятно, погибли несколько российских военнослужащих, которые ехали в этих грузовиках.

"Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", - говорится в отчете Института изучения войны.

Российские военные блогеры выдвинули предположение о том, какую систему вооружений могли использовать украинские военные для нанесения этого удара. Однако в ISW не готовы комментировать, какую именно систему могла использовать украинская армия для атаки.

Ключевые выводы: