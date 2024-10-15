В ISW рассказали, зачем Россия бьет по зерновому коридору

Российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины защитить коридор.

14 октября, по подсчетам ISW, российские войска в четвертый раз с 5 октября нанесли удар по гражданским судам, пришвартованным в украинских портах. Это часть явной российской кампании ударов, нацеленной на портовые районы с целью подорвать украинский зерновой коридор, испортить международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам, убеждены аналитики Института.

"ISW недавно оценила, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины обеспечить и защитить коридор, повлиять на текущие западные дискуссии о долгосрочной поддержке Украины и помешать Украине выжить экономически во время войны", - говорится в отчете.