Россияне атаковали баллистикой порт Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые
14 октября российские войска снова атаковали баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы. Есть погибший, восемь раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Одесскую облпрокуратуру.
"Очередная атака РФ на портовую инфраструктуру: один человек погиб, повреждены два гражданских судна. 14 октября Россия в очередной раз произвела обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские", - рассказал Кулеба.
По данным главы ОВА, пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.
"Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибшие - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины", - подчеркнул Кипер.
Повреждены корабли и склады
Кроме того, уже второй раз получило повреждение сухогруз под флагом Палау "OPTIMA".
"Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно, "NS Moon" ходит под флагом Белиза", - отметил вице-премьер.
Кроме того, во время атаки был поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.
РФ атаковала одной баллистической ракетой
Как отметил Кипер, российские террористы атаковали Одессу одной баллистической ракетой.
По данным следствия, 14 октября около 11:50 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы.
"Обзор продолжается, данные об окончательном количестве погибших и пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений устанавливаются", - отметили в Одесской облпрокуратуре.
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Атаки РФ на Одессу
Российские войска постоянно обстреливают Одессу в последние недели. Под удар постоянно попадают порт, припортовая инфраструктура.
Например, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.
А 9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесского района. Тогда захватчики обстреляли гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли девять человек, восемь получили ранения.
Такая тактика РФ не новая. Прошлой осенью во время отгрузки зерновой и не только продукции из Украины, оккупанты также совершили серию атак на порты и корабли, обеспечивающие этот вид экспорта.
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