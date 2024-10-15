В ISW розповіли, навіщо Росія б'є по зерновому коридору

Російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України захистити коридор.

14 жовтня, за підрахунками ISW, російські війська вчетверте з 5 жовтня завдали удару цивільним судам, пришвартованим в українських портах. Це частина явної російської кампанії ударів, яка націлена на портові райони "з метою підірвати український зерновий коридор, зіпсувати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до передчасних переговорів", переконані аналітики Інституту.

"ISW нещодавно оцінила, що російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України забезпечити та захистити коридор, вплинути на поточні західні дискусії щодо довгострокової підтримки України та завадити Україні вижити економічно під час війни", - йдеться у звіті.