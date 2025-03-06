В ISW рассказали о последствиях отказа США от обмена разведданными с Украиной

Приостановка обмена разведывательной информацией между США и Украиной позволит войскам РФ усилить удары беспилотниками и ракетами по украинскому тылу. Это повлияет на жизнь гражданских лиц и развитие оборонно-промышленной базы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что американская разведка сделала свой вклад в украинскую систему раннего предупреждения о российских ударах по городам. Это позволяло властям и гражданскому населению подготовиться к запуску врагом ракет и беспилотников.

Но приостановка предоставления данных американской разведки об ударах РФ по украинскому тылу, а также приостановка поставок ракет для систем ПВО Patriot, способных сбивать баллистику, окажет серьезное влияние на безопасность тыловых территорий Украины.

Количество авиаударов может возрасти

В ISW отметили, что Россия наносит удары беспилотниками и ракетами преимущественно по энергетической инфраструктуре и оборонным предприятиям Украины. Вероятная интенсификация этих ударов после приостановки США военной помощи и обмена разведданными, навредит прогрессу Украины в расширении ее оборонного потенциала для обеспечения всем необходимым Вооруженных сил.

"Однако самодостаточный украинский оборонный потенциал позволит Украине защитить себя в долгосрочной перспективе при условии существенного сокращения иностранной военной помощи. В интересах национальной безопасности США - продолжение усилий, направленных на достижение самодостаточности Украины", - говорится в отчете.

Кроме того, в ISW не исключают, что Украина потеряет способность атаковать системы ПВО в России и на оккупированных территориях из реактивных систем залпового огня HIMARS и с помощью баллистических ракета ATACMS. Это позволит пилотам российских истребителей действовать ближе к линии фронта, и расширит возможности России эффективно использовать планерные бомбы (управляемые авиабомбы. - ред.) как в прифронтовых районах, так и вблизи тыловых украинских городов.

"Политика США по приостановлению военной помощи и обмена разведданными, уменьшает рычаги влияния президента США Дональда Трампа для достижения заявленной им политической цели - прекращения войны в Украине на приемлемых условиях, что требует усиления давления на Россию, а не на Украину", - констатируют в Институте изучения войны.

Армия РФ воспользуется ситуацией

Чиновники Кремля объявили о намерении воспользоваться приостановкой военной помощи и обмена разведданными со стороны США для получения дополнительных преимуществ на поле боя.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 марта заявил, что поставки американского оружия в Украину "скорее всего, возобновятся", но "главной задачей" России остается "нанесение максимального ущерба" Украине "на местах". По его словам, в России осознают, что могут иметь ограниченное время для того, чтобы воспользоваться приостановкой помощи со стороны США.

"Заявление Медведева согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США для того, чтобы достичь дальнейших успехов на востоке и юге Украины. В частности, Москва попытается оправдать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - отмечают аналитики Института.

В ISW напомнили, что российские войска воспользовались предыдущей приостановкой военной помощи США в начале 2024 года. Враг разрушил и оккупировал город Авдеевку в пригороде Донецка, а позже - ряд населенных пунктов на западе Донецкой области.

Кроме того, в мае армия РФ пыталась захватить Харьков до того, как Силы обороны снова начали получать военную помощь от США.