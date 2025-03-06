В ISW рассказали о последствиях отказа США от обмена разведданными с Украиной
Приостановка обмена разведывательной информацией между США и Украиной позволит войскам РФ усилить удары беспилотниками и ракетами по украинскому тылу. Это повлияет на жизнь гражданских лиц и развитие оборонно-промышленной базы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили, что американская разведка сделала свой вклад в украинскую систему раннего предупреждения о российских ударах по городам. Это позволяло властям и гражданскому населению подготовиться к запуску врагом ракет и беспилотников.
Но приостановка предоставления данных американской разведки об ударах РФ по украинскому тылу, а также приостановка поставок ракет для систем ПВО Patriot, способных сбивать баллистику, окажет серьезное влияние на безопасность тыловых территорий Украины.
Количество авиаударов может возрасти
В ISW отметили, что Россия наносит удары беспилотниками и ракетами преимущественно по энергетической инфраструктуре и оборонным предприятиям Украины. Вероятная интенсификация этих ударов после приостановки США военной помощи и обмена разведданными, навредит прогрессу Украины в расширении ее оборонного потенциала для обеспечения всем необходимым Вооруженных сил.
"Однако самодостаточный украинский оборонный потенциал позволит Украине защитить себя в долгосрочной перспективе при условии существенного сокращения иностранной военной помощи. В интересах национальной безопасности США - продолжение усилий, направленных на достижение самодостаточности Украины", - говорится в отчете.
Кроме того, в ISW не исключают, что Украина потеряет способность атаковать системы ПВО в России и на оккупированных территориях из реактивных систем залпового огня HIMARS и с помощью баллистических ракета ATACMS. Это позволит пилотам российских истребителей действовать ближе к линии фронта, и расширит возможности России эффективно использовать планерные бомбы (управляемые авиабомбы. - ред.) как в прифронтовых районах, так и вблизи тыловых украинских городов.
"Политика США по приостановлению военной помощи и обмена разведданными, уменьшает рычаги влияния президента США Дональда Трампа для достижения заявленной им политической цели - прекращения войны в Украине на приемлемых условиях, что требует усиления давления на Россию, а не на Украину", - констатируют в Институте изучения войны.
Армия РФ воспользуется ситуацией
Чиновники Кремля объявили о намерении воспользоваться приостановкой военной помощи и обмена разведданными со стороны США для получения дополнительных преимуществ на поле боя.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 марта заявил, что поставки американского оружия в Украину "скорее всего, возобновятся", но "главной задачей" России остается "нанесение максимального ущерба" Украине "на местах". По его словам, в России осознают, что могут иметь ограниченное время для того, чтобы воспользоваться приостановкой помощи со стороны США.
"Заявление Медведева согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США для того, чтобы достичь дальнейших успехов на востоке и юге Украины. В частности, Москва попытается оправдать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - отмечают аналитики Института.
В ISW напомнили, что российские войска воспользовались предыдущей приостановкой военной помощи США в начале 2024 года. Враг разрушил и оккупировал город Авдеевку в пригороде Донецка, а позже - ряд населенных пунктов на западе Донецкой области.
Кроме того, в мае армия РФ пыталась захватить Харьков до того, как Силы обороны снова начали получать военную помощь от США.
Приостановка обмена разведданными США с Украиной
Напомним, 5 марта издание Sky News сообщило, что Соединенные Штаты остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России, но еще передают данные для ударов по позициям россиян на оккупированных территориях.
Однако позже издание сообщило о полном прекращении обмена разведывательной информацией.
В то же время, источники РБК-Украина в украинских военных кругах сообщили, что никаких изменений в обмене разведданными между странами не произошло.
Директор ЦРУ подтвердил тотальное прекращение поставок оружия и обмена развединформацией с Украиной.
Кроме того, почти одновременно США приостановили поставки оружия для нужд ВСУ. Это произошло после эмоциональных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.
Таким образом администрация Трампа пытается принудительно посадить Украину за стол переговоров с Россией для ускорения завершения войны. При этом жесткие требования выдвигаются только к официальному Киеву, а не к Москве.
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