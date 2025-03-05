США полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, - SkyNews

США и Украина полностью прекратили обмениваться разведывательными данными. По сообщениям СМИ, это произошло буквально несколько часов назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Издание отмечает, ссылаясь на анонимный украинский источник, что США прекратили передавать любую разведывательную информацию Украине.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был остановлен", - сообщил источник.

Ранее этот же источник, знакомый с ситуацией, заявлял, что прекращение обмена было "выборочным". Оно якобы касалось только данных, которые могли быть использованы ВСУ для ударов по территории России.

Прекращение обмена разведданными между США и Украиной

Напомним, сегодня Sky News сообщало, что обмен разведданными между США и Украиной не остановился полностью.

Источник издания уверял, что частично обмен все же происходит. Мол, США все еще передают Украине разведданные, которые могут быть использованы для атак на российские войска на оккупированной украинской территории.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Этот шаг стал еще одним ударом для Киева после того, как президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.