В ISW розповіли про наслідки відмови США від обміну розвідданими з Україною

Призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною дозволить військам РФ посилити удари безпілотниками і ракетами по українському тилу. Це вплине на життя цивільних осіб та розвиток оборонно-промислової бази України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що американська розвідка зробила свій внесок в українську систему раннього попередження про російські удари по українських містах. Це дозволяло владі та цивільному населенню підготуватися до запуску ворогом ракет і безпілотників.

Однак призупинення надання даних американської розвідки щодо ударів РФ по українському тилу, а також призупинення поставок ракет для систем ППО Patriot, що здатні збивати балістику, матиме серйозний вплив на безпеку тилових територій України.

Авіаудари почастішають

В ISW зазначили, що Росія завдає ударів безпілотниками та ракетами переважно по енергетичній інфраструктурі й оборонних підприємствах України. Ймовірна інтенсифікація цих ударів після призупинення США військової допомоги та обміну розвідданими, нашкодить прогресу України в розширенні її оборонного потенціалу для забезпечення усім необхідним Збройних сил.

"Однак самодостатній український оборонний потенціал дозволить Україні захистити себе в довгостроковій перспективі за умови істотного скорочення іноземної військової допомоги. В інтересах національної безпеки США - продовження зусиль, спрямованих на досягнення самодостатності України", - йдеться у звіті.

Крім того, в ISW не виключають, що Україна втратить здатність атакувати системи ППО в Росії та на окупованих територіях з реактивних систем залпового вогню HIMARS і за допомогою балістичних ракет ATACMS. Це дозволить пілотам російських винищувачів діяти ближче до лінії фронту, і розширить можливості Росії ефективно використовувати планерні бомби (керовані авіабомби. - ред.) як у прифронтових районах, так і поблизу тилових українських міст.

"Політика США щодо призупинення військової допомоги та обміну розвідданими, зменшує важелі впливу президента США Дональда Трампа для досягнення заявленої ним політичної мети - припинення війни в Україні на прийнятних умовах, що вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну", - констатують в Інституті вивчення війни.

Армія РФ скористається ситуацією

Чиновники Кремля оголосили про намір скористатися призупиненням військової допомоги та обміну розвідданими з боку США для отримання додаткових переваг на полі бою.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 5 березня заявив, що поставки американської зброї в Україну "скоріш за все, відновляться", але "головним завданням" Росії залишається "нанесення максимальної шкоди" Україні "на місцях". За його словами, в Росії усвідомлюють, що можуть мати обмежений час для того, щоб скористатися призупиненням допомоги з боку США.

"Заява Медведєва узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська, ймовірно, спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США для того, щоб досягти подальших успіхів на сході та півдні України. Зокрема, Москва спробує виправдати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", - зазначають аналітики Інституту.

В ISW нагадали, що російські війська скористалися попереднім призупиненням військової допомоги США на початку 2024 року.

Ворог зруйнував і окупував місто Авдіївка, а також низку населених пунктів на заході Донецької області. А в травні армія РФ намагалася захопити Харків до того, як Сили оборони знову почали отримувати військову допомогу від США.