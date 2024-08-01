Россияне активно штурмуют позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений. Войска агрессора наиболее штурмуют позиции ВСУ на Покровском, Торецком направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В течение суток враг 3412 раз обстрелял позиции Сил обороны. Противник нанес два ракетных, 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ), а также 623 удара дронами-камикадзе.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Вблизи Волчанска продолжается еще один бой.
На Купянском направлении враг шесть раз атаковал укрепления защитников. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.
На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Торское и Макеевка.
На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение около Верхнекаменского, Спирного, Иванодарьевки и Выемки. Оккупанты понесли потери. Продолжается бой в районе Выемки.
На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед у Часового Яра, Ивановского и Андреевки.
На Торецком направлении оккупанты в течение суток 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.
На Покровском направлении россияне в течение дня провели 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 92 и ранили 135 оккупантов. Уничтожено два автомобиля и пушка Д-30. Также обезврежены четыре вражеских авто, САУ 2С1 "Гвоздика" и РСЗО БМ-21 "Град" захватчиков.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка.
На Времовском направлении поражением врага завершился бой у Водяного.
На Ореховском направлении противник за день провел две атаки недалеко от населенных пунктов Работино и Малая Токмачка. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении потерпел неудачу вражеский штурм на левобережье Днепра.
Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине 1370 солдат. На утро 1 августа на фронте было зафиксировано 156 боевых столкновений. Треть из них произошла на Покровском направлении.
Прошлой ночью агрессор атаковал Украину дронами и баллистическими ракетами.
По данным Forbes, в июле 2024 года Украина запустила больше ударных дронов, чем страна-агрессор.
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