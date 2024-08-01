Россияне активно штурмуют позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений. Войска агрессора наиболее штурмуют позиции ВСУ на Покровском, Торецком направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток враг 3412 раз обстрелял позиции Сил обороны. Противник нанес два ракетных, 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ), а также 623 удара дронами-камикадзе.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Вблизи Волчанска продолжается еще один бой.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал укрепления защитников. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Торское и Макеевка.

На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение около Верхнекаменского, Спирного, Иванодарьевки и Выемки. Оккупанты понесли потери. Продолжается бой в районе Выемки.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед у Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты в течение суток 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.

На Покровском направлении россияне в течение дня провели 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 92 и ранили 135 оккупантов. Уничтожено два автомобиля и пушка Д-30. Также обезврежены четыре вражеских авто, САУ 2С1 "Гвоздика" и РСЗО БМ-21 "Град" захватчиков.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка.

На Времовском направлении поражением врага завершился бой у Водяного.

На Ореховском направлении противник за день провел две атаки недалеко от населенных пунктов Работино и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении потерпел неудачу вражеский штурм на левобережье Днепра.