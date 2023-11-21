Иран готовится предоставить России баллистические ракеты, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Иран может передать РФ баллистические ракеты

Издание пишет, что роль России в возможной передаче системы ПВО "Хезболле" отражает продолжающиеся отношения Москвы в области вооружений с Тегераном и его доверенными лицами, которые только укрепились с тех пор, как РФ вторглась в Украину.

"США также обеспокоены тем, что Иран готовится предоставить России баллистические ракеты", - сказал Кирби.

Ранее Тегеран продемонстрировал их министру обороны России Сергею Шойгу во время его визита в сентябре. Тогда речь шла о ракетах малой дальности Ababil и Fateh-110.

Также Кирби отметил, что Иран уже поставляет России беспилотные летательные аппараты или дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

РФ через ЧВК "Вагнера" может помочь Хезболле или Ирану

Белый дом во вторник опубликовал недавно рассекреченные разведывательные данные, подтверждающие, что российская ЧВК "Вагнера" готовится предоставить средства противовоздушной обороны "либо Хезболле, либо Ирану".

По словам Кирби, "вагнеровцы" готовились предоставить этот потенциал по указанию российского правительства.

"Мы будем внимательно следить за тем, поставляет ли ЧВК "Вагнера" военную технику Хезболле или Ирану", - сказал Кирби.

Также он добавил, что США готовы использовать антитеррористические санкции против российских физических и юридических лиц, осуществляющих эти дестабилизирующие перевозки.

Вопрос о возможной передаче Ираном ракет для России

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed, а недавно начали появляться сообщения о возможных поставках от Тегерана ракет для Москвы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет.

Кроме того, недавно директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.