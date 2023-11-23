В ISW прокомментировали возможную передачу Ираном России ракет и баражирующих бомб

Иран поставляет России баражирующие бомбы разного типа, а также может передать баллистические ракеты малой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

21 ноября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран поставляет России планирующие бомбы и, возможно, готовится передать баллистические ракеты малой дальности.

ISW наблюдал, как российские силы все чаще используют баражирующие бомбы, в том числе модифицированные авиабомбы ФАБ-500, КАБ-500 и РПК-500 на Лиманском и Херсонском направлениях.

Непонятно, имел ли в виду Кирби, что Иран поставляет в Россию компоненты баражирующих бомб или полностью сконструированы боеприпасы. Проект критических угроз ISW Иран 14 августа сообщал, что Иран производит разнообразные баражирующие бомбы внутри страны, например Ghaem, дальнобойные Yasin, Sadid и Balaban. Иран обычно использует эти бомбы с разными платформами беспилотников, вероятно, включая Shahed-131/136, которые они поставляют в Россию.

Российский военный блоггер ранее поделился заявлениями о том, что российские самолеты Су-25 могут быть совместимы с иранскими бомбардировщиками. Иран представил несколько вариантов таких бомб на форуме "Русская армия-2023" в Москве в августе 2023 года и, возможно, во время визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре 2023 года.

Кирби добавил, что Иран продолжает поставлять России беспилотники и артиллерийские боеприпасы. Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 6 ноября заявил, что Иран может продолжать посылать небольшие партии беспилотников Shahed-131/136 в Россию, несмотря на активизацию усилий по внутреннему производству таких БПЛА.

Ранее ISW оценивал, что Иран и Россия могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет по истечении срока действия ограничений ООН на ракеты против экспорта иранских ракет и связанных с ракетами технологий 18 октября 2023 года.

Вопрос о возможной передаче Ираном ракет для России

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed, а недавно начали появляться сообщения о возможных поставках от Тегерана ракет для Москвы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет.

Кроме того, недавно директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

На днях представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты.

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