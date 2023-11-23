В ISW прокоментували можливу передачу Іраном Росії ракет та баражуючих бомб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

21 листопада речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Іран постачає Росії плануючі бомби і, можливо, готується передати балістичні ракети малої дальності.

ISW спостерігав, як російські сили все частіше використовують баражуючі бомби, зокрема модифіковані авіабомби ФАБ-500, КАБ-500 і РПК-500 на Лиманському та Херсонському напрямках.

Незрозуміло, чи мав на увазі Кірбі те, що Іран постачає в Росію компоненти баражуючих бомб або повністю сконструйовані боєприпаси. Проект критичних загроз ISW Іран 14 серпня повідомляв, що Іран виробляє різноманітні баражуючі бомби всередині країни, наприклад Ghaem, далекобійні Yasin, Sadid і Balaban. Іран зазвичай використовує ці бомби з різними платформами безпілотників, ймовірно, включаючи Shahed-131/136, які вони постачають в Росію.

Російський військовий блогер раніше поділився заявами про те, що російські літаки Су-25 можуть бути сумісні з іранськими баражуючими бомбами. Іран представив кілька варіантів таких бомб на форумі "Російська армія-2023" у Москві в серпні 2023 року та, можливо, під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу до Тегерана у вересні 2023 року.

Кірбі додав, що Іран також продовжує постачати Росії безпілотники та артилерійські боєприпаси. Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький 6 листопада заявив, що Іран може продовжувати надсилати невеликі партії безпілотників Shahed-131/136 до Росії, незважаючи на активізацію зусиль щодо внутрішнього виробництва таких БпЛА.

Раніше ISW оцінював, що Іран і Росія можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії обмежень ООН на ракети проти експорту іранських ракет і пов’язаних з ракетами технологій 18 жовтня 2023 року.

Питання про можливу передачу Іраном ракет для Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed, а нещодавно почали з'являтися повідомлення про можливі постачання від Тегерана ракет для Москви.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет.

Крім того, нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

А днями представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Іран готується передати РФ балістичні ракети.

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