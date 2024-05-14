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Россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской, - руководитель ЦПД

Сумская область, Вторник 14 мая 2024 14:40
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Россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской, - руководитель ЦПД Фото: руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко (facebook.com_elonrvmusk)
Автор: Ярослава Борзова

Действия российских окупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области. Впрочем, оккупантам не удалось достичь ранее запланированных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, Силы обороны видят, какие группировки держит враг против Сумской области. Также происходят столкновения с русскими ДРГ, враг использует артиллерию, Грады.

По его словам, россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской областью.

"Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области. В настоящее время в приграничных областях Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это напрямую влияет на их планы по Сумской области", - сообщил Коваленко.

Ситуация в Сумской области

Следует отметить, что войска ВС РФ усилили обстрелы приграничных районов в Сумской области, бьют по населенным пунктам из разных видов вооружений.

Как мы сообщали ранее, в Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют выехать из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольского общины.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что после атак по Харьковской области оккупанты нанесут мощный удар в направлении Сум.

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