Россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской, - руководитель ЦПД

Действия российских окупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области. Впрочем, оккупантам не удалось достичь ранее запланированных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, Силы обороны видят, какие группировки держит враг против Сумской области. Также происходят столкновения с русскими ДРГ, враг использует артиллерию, Грады. По его словам, россияне планировали действовать в Сумской области в комплексе с Харьковской областью. "Но в этих действиях они очень зависимы от собственных результатов в Харьковской области. В настоящее время в приграничных областях Харьковской области они не достигли ранее запланированных целей. Это напрямую влияет на их планы по Сумской области", - сообщил Коваленко.