В ISW пояснили, навіщо Путін заговорив про мирні переговори та припинення вогню

Російська Федерація використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що військова інтервенція Росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому РФ зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

З огляду на цей історичний досвід, зазначають в ISW, немає жодних підстав вважати, що Москва поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує РФ не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також вважають, що Кремль може використати припинення вогню для підготовки більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій сил, які використають для зміни режиму, демілітаризації та завоювання України.

Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування Збройних сил і розвитку оборонної промисловості. Однак у Кремлі небезпідставно очікують, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу та дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.